Оккупационная армия РФ обстреляла более 4 населенных пунктов на Харьковщине
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. За прошедшие сутки зафиксированы удары по Купянску, Волчанску, Двуречной, Ветеринарному и другим населенным пунктам Харьковщины. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
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В Купянске повреждены молочно-консервный комбинат и два частных дома. В Волчанске разрушены частные застройки. В с. Ветеринарное ранения получил и был госпитализирован 46-летний гражданский мужчина.
В области продолжается гуманитарное разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 14 взрывоопасных устройств. Впрочем, от мин и неразорвавшихся боеприпасов продолжают страдать мирные жители.
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"Вчера в с. Каменка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое мужчин 49 и 50 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести", — добавил Синегубов.
Напомним
Российские войска в ночь на 22 января обстреляли Никопольский район. Россияне трижды за ночь обстреляли район из тяжелой артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.