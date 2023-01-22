Оккупационная армия РФ обстреляла более 4 населенных пунктов на Харьковщине

Детали

В Купянске повреждены молочно-консервный комбинат и два частных дома. В Волчанске разрушены частные застройки. В с. Ветеринарное ранения получил и был госпитализирован 46-летний гражданский мужчина.

В области продолжается гуманитарное разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 14 взрывоопасных устройств. Впрочем, от мин и неразорвавшихся боеприпасов продолжают страдать мирные жители.

Цитата

"Вчера в с. Каменка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое мужчин 49 и 50 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести", — добавил Синегубов.

Напомним

Российские войска в ночь на 22 января обстреляли Никопольский район. Россияне трижды за ночь обстреляли район из тяжелой артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.