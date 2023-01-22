Окупанти вночі вкотре обстріляли Нікопольський район

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“Під прицілом — Марганецька громада. У міста та села ворог відправив понад 30 снарядів. Люди не постраждали. Найбільше дісталося самому Марганцю. Там понівечені ліцей, промислове підприємство, насосна станція водоканалу, адміністративна будівля”, — йдеться у повідомленні.

Резніченко додав, що у селі поряд снаряди пошкодили лінію електропередач. Півтисячі родин лишилися без світла. Аварійні бригади уже стали до роботи.

Нагадаємо

Російські війська завдали 115 ударів протягом дня по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Есманьська, Новослобідська, Білопільська, Шалигинська та Краснопільська громади. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.