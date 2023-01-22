Оккупанты ночью в очередной раз обстреляли Никопольский район
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Российские войска в ночь на 22 января обстреляли Никопольский район. Россияне трижды за ночь обстреляли район из тяжелой артиллерии. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, передает УНН.
Цитата
“Под прицелом — Марганецкая громада. В города и села враг отправил более 30 снарядов. Люди не пострадали. Больше всего досталось самому Марганцу. Там изуродованы лицей, промышленное предприятие, насосная станция водоканала, административное здание”, — говорится в сообщении.
Резниченко добавил, что в селе рядом снаряды повредили линию электропередач. Полтысячи семей остались без света. Аварийные бригады уже приступили к работе.
Напомним
Российские войска нанесли 115 ударов в течение дня по приграничью Сумской области. Под обстрелами были Есманьская, Новослободская, Белопольская, Шалыгинская и Краснопольская громады. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.