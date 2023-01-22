Оккупанты ночью в очередной раз обстреляли Никопольский район

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“Под прицелом — Марганецкая громада. В города и села враг отправил более 30 снарядов. Люди не пострадали. Больше всего досталось самому Марганцу. Там изуродованы лицей, промышленное предприятие, насосная станция водоканала, административное здание”, — говорится в сообщении.

Резниченко добавил, что в селе рядом снаряды повредили линию электропередач. Полтысячи семей остались без света. Аварийные бригады уже приступили к работе.

Напомним

Российские войска нанесли 115 ударов в течение дня по приграничью Сумской области. Под обстрелами были Есманьская, Новослободская, Белопольская, Шалыгинская и Краснопольская громады. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.