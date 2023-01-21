Окупанти 115 разів обстріляли Сумську область за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Російські війська завдали 115 ударів протягом дня по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Есманьська, Новослобідська, Білопільська, Шалигинська та Краснопільська громади. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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Есманьську громаду ворог обстріляв із мінометів (16 прильотів) та ствольної артилерії (28 прильотів). Внаслідок обстрілів осколками поранений 17-річний хлопець у селі Студенок. Зруйнований один житловий будинок - у нього потрапила міна. Ще близько 10 осель пошкоджені. В одному домогосподарстві убило корову і маленьке теля.
Новослобідську громаду росіяни обстріляли із мінометів, 40 прильотів.
Краснопільська громада: 9 ворожих мін вибухнули на прикордонні.
По Білопільській громаді противник бив із мінометів (15 прильотів) та артилерії (7 прильотів).
Шалигинська громада: ворог відкривав вогонь із кулемету (10 черг) в напрямку нашої території.
Після 8 години ранку ворог відкривав артилерійський вогонь по Середино-Будській громаді. Було 9 прильотів - без постраждалих.
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