Окупанти 115 разів обстріляли Сумську область за добу

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Есманьську громаду ворог обстріляв із мінометів (16 прильотів) та ствольної артилерії (28 прильотів). Внаслідок обстрілів осколками поранений 17-річний хлопець у селі Студенок. Зруйнований один житловий будинок - у нього потрапила міна. Ще близько 10 осель пошкоджені. В одному домогосподарстві убило корову і маленьке теля.

Новослобідську громаду росіяни обстріляли із мінометів, 40 прильотів.

Краснопільська громада: 9 ворожих мін вибухнули на прикордонні.

По Білопільській громаді противник бив із мінометів (15 прильотів) та артилерії (7 прильотів).

Шалигинська громада: ворог відкривав вогонь із кулемету (10 черг) в напрямку нашої території.

Після 8 години ранку ворог відкривав артилерійський вогонь по Середино-Будській громаді. Було 9 прильотів - без постраждалих.

Нагадаємо

У Одеській області висока загроза ракетних ударів найближчим часом. На цьому наголосив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.