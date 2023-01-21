Оккупанты 115 раз обстреляли Сумскую область за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Российские войска нанесли 115 ударов в течение дня по пограничью Сумской области. Под обстрелами были Есманьская, Новослободская, Белопольская, Шалыгинская и Краснопольская общины. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
Эсманьскую громаду враг обстрелял из минометов (16 прилетов) и ствольной артиллерии (28 прилетов). В результате обстрелов осколками ранен 17-летний парень в селе Студенок. Разрушен один жилой дом - в него попала мина. Еще около 10 домов повреждены. В одном домохозяйстве убило корову и маленького теленка.
Новослободскую громаду россияне обстреляли из минометов, 40 прилетов.
Краснопольская община: 9 вражеских мин взорвались на границе.
По Белопольской громаде противник бил из минометов (15 прилетов) и артиллерии (7 прилетов).
Шалигинская громада: враг открывал огонь из пулемета (10 очередей) в направлении нашей территории.
После 8 часов утра враг открывал артиллерийский огонь по Середино-Будской громаде. Было 9 прилетов - без пострадавших.
Напомним
В Одесской области высока угроза ракетных ударов в ближайшее время. Об этом заявил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук.