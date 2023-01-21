Оккупанты 115 раз обстреляли Сумскую область за сутки

Детали

Эсманьскую громаду враг обстрелял из минометов (16 прилетов) и ствольной артиллерии (28 прилетов). В результате обстрелов осколками ранен 17-летний парень в селе Студенок. Разрушен один жилой дом - в него попала мина. Еще около 10 домов повреждены. В одном домохозяйстве убило корову и маленького теленка.

Новослободскую громаду россияне обстреляли из минометов, 40 прилетов.

Краснопольская община: 9 вражеских мин взорвались на границе.

По Белопольской громаде противник бил из минометов (15 прилетов) и артиллерии (7 прилетов).

Шалигинская громада: враг открывал огонь из пулемета (10 очередей) в направлении нашей территории.

После 8 часов утра враг открывал артиллерийский огонь по Середино-Будской громаде. Было 9 прилетов - без пострадавших.

Напомним

В Одесской области высока угроза ракетных ударов в ближайшее время. Об этом заявил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук.