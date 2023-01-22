Окупаційна армія РФ обстріляла понад 4 населених пункти на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Минулої доби зафіксовані удари по Куп'янську, Вовчанську, Дворічній, Ветеринарному та іншим населеним пунктам Харківщини. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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У Куп'янську пошкоджено молочно-консервний комбінат та два приватні будинки. У Вовчанську зруйновано приватні забудови. У с. Ветеринарне поранення отримав та був госпіталізований 46-річний цивільний чоловік.
В області триває гуманітарне розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 14 вибухонебезпечних пристроїв. Втім, від мін та нерозірваних боєприпасів продовжують страждати мирні мешканці.
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"Вчора в с. Кам'янка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків 49 та 50 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості", — додав Синєгубов.
Нагадаємо
Російські війська у ніч проти 22 січня обстріляли Нікопольський район. Росіяни тричі за ніч обстріляли район з важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.