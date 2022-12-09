Оккупанты разрушили больниц более чем на 1 миллиард долларов

Детали

Такая сумма необходима, чтобы отстроить больницы и амбулатории до того состояния, в котором они были до войны. Чтобы построить заведения современного уровня необходимо не менее 14 миллиардов евро, рассказал заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко во время выступления на World for Ukraine summit.

За время войны российские оккупанты уже разрушили 144 объекта медицинских учреждений и еще более 1 000 — повредили. Больше всего потерь зафиксировано на Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Киевской области.

"Минздрав уже финализирует План восстановления медицинской системы, который станет частью масштабного Плана восстановления Украины. Это комплексный документ, в который заложено не только восстановление медицинской инфраструктуры после последствий войны, но и перестройка всей медицинской системы по лучшим европейским принципам, чтобы украинцы в каждом регионе могли получить качественные и бесплатные медицинские услуги", - подчеркнул заместитель министра здравоохранения.

Сейчас, как отмечают в Минздраве, медицинская система в Украине готовится к работе в условиях возможного полного блэкаута. Для этого уже разработаны механизмы по функционированию больниц в условиях полного отсутствия энерго-, тепло- и водоснабжения. Медучреждения обеспечиваются генераторами, старлинками, формируют запасы необходимого топлива и воды.

Также отмечается, что сегодня в украинских больницах работает более 3 000 генераторов и более 1 000 станций Starlink.

"Несмотря на почти ежедневные атаки наша медицинская система показывает пример чрезвычайной несокрушимости. Украинские врачи проводят сложные операции даже при отсутствии электроэнергии. В полной темноте на свет появляются новые жизни. Наши "скорые" выезжают на спасение пациентов даже без света и связи. Врачи делают невероятные вещи и наша цель - обеспечить их всем необходимым и максимально подготовить медицинскую систему к работе во время чрезвычайных ситуаций", - добавил Яременко.

Однако, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование больниц и помочь медицинской системе выстоять этой сложной зимой, Украине необходима финансовая и материальная помощь от международных партнеров. Сейчас медучреждения дополнительно нуждаются еще в нескольких тысячах генераторов и запаса топлива к ним, станций спутникового интернета Starlink и ряде критически важного медицинского оборудования.

Напомним

В случае длительного отключения света в Украине приостановят плановые госпитализации и операции в больницах для того, чтобы не перегружать заведения.