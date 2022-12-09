Окупанти зруйнували лікарень на понад 1 мільярд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Щоб відновити медичні заклади, які зруйнувала росія, Україні потрібно щонайменше 1 мільярд доларів. Про це повідомляє МОЗ, передає УНН.
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Така сума необхідна, аби відбудувати лікарні та амбулаторії до того стану, в якому вони були до війни. Щоб розбудувати заклади сучасного рівня, необхідно щонайменше 14 мільярдів євро, розповів заступник міністра охорони здоровʼя Олексій Яременко під час виступу на World for Ukraine summit.
За час війни російські окупанти вже зруйнували 144 об’єкти медичних закладів та ще понад 1 000 — пошкодили. Найбільше втрат зафіксовано на Донеччині, Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині та Київщині.
“МОЗ вже фіналізує План відновлення медичної системи, який стане частиною масштабного Плану відновлення України. Це комплексний документ, в який закладено не лише відновлення медичної інфраструктури після наслідків війни, а й перебудову всієї медичної системи за кращими європейськими принципами, аби українці в кожному регіоні могли отримати якісні та безоплатні медичні послуги”, — наголосив заступник міністра охорони здоров’я.
Нині, як зазначають у МОЗ, медична система в Україні готується до роботи в умовах можливого повного блекауту. Для цього вже розроблено механізми щодо функціонування лікарень в умовах повної відсутності енерго-, тепло- та водопостачання. Медзаклади забезпечуються генераторами, старлінками, формують запаси необхідного палива та води.
Також наголошується, що сьогодні в українських лікарнях працює більше ніж 3 000 генераторів та понад 1 000 станцій Starlink.
“Попри майже щоденні атаки наша медична система показує приклад надзвичайної незламності. Українські лікарі проводять найскладніші операції навіть за відсутності електроенергії. У суцільній темряві на світ з’являються нові життя. Наші „швидкі“ виїжджають на порятунок пацієнтів навіть без світла та звʼязку. Лікарі роблять неймовірні речі й наша мета — забезпечити їх всім необхідним та максимально підготувати медичну систему до роботи під час надзвичайних ситуацій”, — додав Яременко.
Однак, аби забезпечити безперебійне функціонування лікарень та допомогти медичній системі вистояти цієї складної зими, Україні необхідна фінансова та матеріальна допомога від міжнародних партнерів. Наразі медзаклади додатково потребують ще кількох тисяч генераторів та запасу палива до них, станцій супутникового інтернету Starlink та низку критично-важливого медичного обладнання.
Нагадаємо
У випадку тривалого відключення світла в Україні призупинять планові госпіталізації та операції у лікарнях для того, щоб не перевантажувати заклади.