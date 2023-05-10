Оккупанты снова нанесли удар по Херсонщине: выпустили более 350 снарядов

Цитата

"За прошедшие сутки противник совершил – 63 обстрела, выпустив 354 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, СПГ, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 7 раз", - говорится в сообщении.

Дополнение

Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в школу, фельдшерский пункт, территорию и здание торгового центра.

Из-за российской агрессии один человек получил ранения.

Напомним

На Николаевщине Силы обороны уничтожили вражеский разведывательный дрон "Орлан-10".