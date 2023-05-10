Оккупанты снова нанесли удар по Херсонщине: выпустили более 350 снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Во время очередного обстрела Херсонщины, враг выпустил 354 снаряда по области. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки противник совершил – 63 обстрела, выпустив 354 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, СПГ, БПЛА и авиации.
Город Херсон враг обстрелял 7 раз", - говорится в сообщении.
Дополнение
Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в школу, фельдшерский пункт, территорию и здание торгового центра.
Из-за российской агрессии один человек получил ранения.
Напомним
На Николаевщине Силы обороны уничтожили вражеский разведывательный дрон "Орлан-10".