Окупанти знову завдали удару по Херсонщині: випустили понад 350 снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Під час чергового обстрілу Херсонщини, ворог випустив 354 снаряди по області. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив – 63 обстріли, випустивши 354 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, СПГ, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також у школу, фельдшерський пункт, територію та будівлю торгівельного центру.
Через російську агресію одна людина дістала поранення.
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