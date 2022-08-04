Оккупанты снова попытались наступать возле Песков: успеха нет, боевые действия продолжаются

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По данным Генштаба, штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Соледара, Яковлевки и Вершины, успеха не имели и отошли. Вблизи Майского и Кодемы боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из танков и разных типов артиллерии в районах населенных пунктов Пески, Пречистовка, Шевченко, Владимировка, Новобахмутовка, Невельское, Нетайлово и Красногоровка.

"Враг предпринял очередную попытку наступательных действий в районе населенного пункта Пески, успеха не имеет, боевые действия продолжаются", - добавили в Генштабе.

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