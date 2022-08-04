Окупанти знову спробували наступати біля Пісків: успіху немає, бойові дії тривають
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Ворог здійснив чергову спробу наступальних дій в районі населеного пункту Піски, успіху не має, бойові дії тривають, передає УНН із посиланням на повідомлення Генштабу.
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За даними Генштабу, штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах Бахмута, Соледара, Яковлівки та Вершини, успіху не мали та відійшли. Поблизу Травневого та Кодеми бойові дії тривають.
На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із танків та різних типів артилерії в районах населених пунктів Піски, Пречистівка, Шевченко, Володимирівка, Новобахмутівка, Невельське, Нетайлове та Красногорівка.
"Ворог здійснив чергову спробу наступальних дій в районі населеного пункту Піски, успіху не має, бойові дії тривають", - додали у Генштабі.
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