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Спроби наступу ворога в районах Долини та Богородичного завершились крахом та втечею - Генштаб

Спроби наступу ворога в районах Долини та Богородичного завершились крахом та втечею - Генштаб

Київ • УНН

 • 119582 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Спроби наступу ворога в районах Долини та Богородичного, на Донеччині, завдяки умілим діям наших військових, завершились крахом та втечею, передає УНН із посиланням на Генштаб.

Деталі

На Слов’янському напрямку противник застосовує танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Богородичне, Мазанівка, Гусарівка, Адамівка, Курулька, Хрестище, Сулигівка, Довгеньке та Велика Комишуваха.
Спроби наступу ворога в районах Долини та Богородичного, завдяки умілим діям наших військових, завершились крахом та втечею, повідомили у Генштабі.

Додамо

На Донецькому напрямку застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії противник намагається витіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку БпЛА.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам’янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури неподалік Покровського, Роздолівки, Вершини, Яковлівки, Бахмута, Кодеми та Соледара. Біля чотирьох останніх населених пунктів для ударів задіяв авіацію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Харківський напрямок: ворог намагається прорвати оборону біля Гусарівки, бойові дії тривають

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