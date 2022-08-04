Харківський напрямок: ворог намагається прорвати оборону біля Гусарівки, бойові дії тривають

Деталі

За даними Генштабу, на Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки, Карасівка. Намагається прорвати оборону наших військ біля Гусарівки, бойові дії тривають.

Додамо

Крім того, з метою демонстрації присутності та сковування Сил оборони ворог задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Медведівка, Миколаївка Чернігівської області та Краснопілля, Миропілля, Михайлівка, Велика Рибиця Сумської області. Вів повітряну розвідку.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 41,5 тис. осіб, 1789 танків та сотень одиниць військової техніки.