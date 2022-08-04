Харківський напрямок: ворог намагається прорвати оборону біля Гусарівки, бойові дії тривають

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 36985 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 69761 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 80149 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 90142 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 88013 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 82325 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 88501 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 231811 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 150035 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172671 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.9 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме найближчі 2 години
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 52986 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 88419 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 113752 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 108813 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 67760 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 36579 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 231835 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 505253 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 454306 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 659840 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 16359 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 33199 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 67785 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 113784 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 116026 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Харківський напрямок: ворог намагається прорвати оборону біля Гусарівки, бойові дії тривають

Харківський напрямок: ворог намагається прорвати оборону біля Гусарівки, бойові дії тривають

Київ • УНН

 • 167003 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. На Харківському напрямку ворог намагається прорвати оборону наших військ біля Гусарівки, бойові дії тривають, передає УНН із посиланням на повідомлення Генштабу.

Деталі

За даними Генштабу, на Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки, Карасівка. Намагається прорвати оборону наших військ біля Гусарівки, бойові дії тривають.

Додамо

Крім того, з метою демонстрації присутності та сковування Сил оборони ворог задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Медведівка, Миколаївка Чернігівської області та Краснопілля, Миропілля, Михайлівка, Велика Рибиця Сумської області. Вів повітряну розвідку.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 41,5 тис. осіб, 1789 танків та сотень одиниць військової техніки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$83,723.10
Золото
$3,165.45
Tesla
$264.01
Brent
$74.86
S&P 500
$5,597.25
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,871.33