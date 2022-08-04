Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 41,5 тис. окупантів та ще 15 ворожих танків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 41,5 тис. осіб, 1789 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.08 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 41 500 (+150) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1789 (+15),
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- бойових броньованих машин ‒ 4026 (+4),
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- артилерійських систем – 946 (+7),
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- РСЗВ - 260 (+1),
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- засобів ППО - 118 (+0),
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- літаків – 223 (+0),
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- гелікоптерів – 191 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+2),
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- крилатих ракет - 182 (+2),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2960 (+38),
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- спеціальної техніки - 83 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Генштаб інформує, що на Бахмутському напрямку окупанти ведуть наступальні дії в напрямку Новолуганське – Кодема.