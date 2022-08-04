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Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 41,5 тис. окупантів та ще 15 ворожих танків

Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 41,5 тис. окупантів та ще 15 ворожих танків

Київ • УНН

 • 99711 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 41,5 тис. осіб, 1789 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.08 орієнтовно становили:

  • особового складу - близько 41 500 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1789 (+15),
  • бойових броньованих машин ‒ 4026 (+4),
  • артилерійських систем – 946 (+7),
  • РСЗВ - 260 (+1),
  • засобів ППО - 118 (+0),
  • літаків – 223 (+0),
  • гелікоптерів – 191 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+2),
  • крилатих ракет - 182 (+2),
  • кораблів/катерів - 15 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2960 (+38),
  • спеціальної техніки - 83 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Генштаб інформує, що на Бахмутському напрямку окупанти ведуть наступальні дії в напрямку Новолуганське – Кодема.

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