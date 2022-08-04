Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 41,5 тис. окупантів та ще 15 ворожих танків

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.08 орієнтовно становили:



особового складу - близько 41 500 (+150) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1789 (+15),



бойових броньованих машин ‒ 4026 (+4),



артилерійських систем – 946 (+7),



РСЗВ - 260 (+1),



засобів ППО - 118 (+0),



літаків – 223 (+0),



гелікоптерів – 191 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 742 (+2),



крилатих ракет - 182 (+2),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2960 (+38),



спеціальної техніки - 83 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Генштаб інформує, що на Бахмутському напрямку окупанти ведуть наступальні дії в напрямку Новолуганське – Кодема.