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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 30163 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти ведуть наступальні дії в напрямку Новолуганське – Кодема, – Генштаб

Окупанти ведуть наступальні дії в напрямку Новолуганське – Кодема, – Генштаб

Київ • УНН

 • 117441 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Генштаб у новому зведені повідомив, що окупаційні війська ведуть наступальні дії в напрямку Новолуганське – Кодема. Про це інформує УНН.

Деталі

Розпочалася 162 доба російського вторгнення в Україну.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

В частинах сил спеціальних операцій збройних сил республіки білорусь відзначено проведення перевірки бойової готовності.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Медведівки Чернігівської області та Краснопілля і Миропілля Сумської області.

На Харківському напрямку противник здійснив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Питомник, Цупівка. Здійснив спробу наступу у напрямку Байрак – Гусарівка, бойові дії тривають.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Богородичного, Дібрівного, Мазанівки, Карнаухівки, Чепіля та Гусарівки. Окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгеньке – Богородичне. Отримали відсіч та відійшли.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли біля 10 населених пунктів. Завдав авіаційного удару неподалік Спірного. Вів наступальний бій у напрямку Яремівка – Долина, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію в районах 9-ти населених пунктів. Завдав авіаударів поблизу Яковлівки, Соледара та Кодеми. Окупанти намагалися покращити тактичне положення на напрямках Стряпівка – Соледар, Доломітне – Травневе, Відродження – Вершина, Покровське – Бахмут, Василівка – Яковлівка, Семигірʼя – Вершина. На всіх вказаних напрямках ворог успіху не мав та відійшов. Веде наступальні дії в напрямку Новолуганське – Кодема, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку противник обстріляв райони Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів штурмові дії в напрямках Лозове – Піски та Веселе – Піски, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли з артилерії та танків біля Залізничного, Варварівки, Мар’їнки, Гуляйполя, Новосілки, Гуляйпільського і Темирівки. Ворог завдав авіаудару неподалік Новополя. Тривають бойові дії в напрямку Олександрівка – Мар’їнка.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Миколаєва, Прибузького та ще 25 населених пунктів. Ворог продовжує ведення повітряної розвідки БпЛА.

В акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легке поранення. Аби потрапити назад, на територію рф, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров’я.

Нагадаємо

Росія використовує ситуацію на Запорізькій АЕС, щоб зіграти на страхах Заходу.

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