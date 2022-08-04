Оккупанты ведут наступательные действия в направлении Новолуганское – Кодема, – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Генштаб в новом своде сообщил, что оккупационные войска ведут наступательные действия в направлении Новолуганского – Кодема. Об этом информирует УНН.
Детали
Начались 162 сутки российского вторжения в Украину.
На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.
В частях сил специальных операций вооруженных сил республики Беларусь отмечено проведение проверки боевой готовности.
На Северском направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии районы Медведевки Черниговской области и Краснополья, и Мирополья Сумской области.
На Харьковском направлении противник произвел огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Лебяже, Борщева, Дементиевка, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Прудянка, Питомник, Цуповка. Совершил попытку наступления в направлении Байрака – Гусаровка, боевые действия продолжаются.
На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Богородичного, Дубровного, Мазановки, Карнауховки, Чепиля и Гусаровки. Оккупанты пытались продвинуться в направлении Довгенького – Богородичное. Получили отпор и отошли.
На Краматорском направлении враг совершал обстрелы около 10 населенных пунктов. Нанес авиационный удар неподалеку от Спирного. Вел наступательный бой в направлении Яремовки – Долина, успеха не имел, отошел.
На Бахмутском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию в районах 9 населенных пунктов. Нанес авиаудары вблизи Яковлевки, Соледара и Кодемы. Оккупанты пытались улучшить тактическое положение на направлениях Стряповка – Соледарь, Доломитное – Майское, Возрождение – Вершина, Покровское – Бахмут, Васильевка – Яковлевка, Семигорье – Вершина. Во всех указанных направлениях враг успеха не имел и отошел. Ведет наступательные действия в направлении Новолуганского – Кодема, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении противник обстрелял районы Песков, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Вел штурмовые действия в направлениях Лозово – Пески и Веселое – Пески, успеха не имел, отошел.
На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из артиллерии и танков возле Железнодорожного, Варваровки, Маринки, Гуляйполя, Новоселки, Гуляйпольского и Темировки. Враг нанес авиаудару недалеко от Новополя. Продолжаются боевые действия в направлении Александровка – Марьинка.
На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Николаева, Прибугского и еще 25 населенных пунктов. Враг продолжает ведение воздушной разведки БПЛА.
В акватории Черного и Азовского морей в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.
Российские оккупанты понесут потери, деморализованы и выискивают любую возможность получить легкое ранение. Чтобы попасть назад, на территорию России, прибегают к самоискаливаниям и разнообразным симуляциям плохого здоровья.
Напомним
Россия использует ситуацию на Запорожской АЭС, чтобы сыграть на страхах Запада.