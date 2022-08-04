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14 марта, 19:57 • 100046 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 113784 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 105813 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 136928 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 137362 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112645 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 106368 просмотра

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14 марта, 12:17 • 92645 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111381 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136789 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты ведут наступательные действия в направлении Новолуганское – Кодема, – Генштаб

Оккупанты ведут наступательные действия в направлении Новолуганское – Кодема, – Генштаб

Киев • УНН

 • 117441 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Генштаб в новом своде сообщил, что оккупационные войска ведут наступательные действия в направлении Новолуганского – Кодема. Об этом информирует УНН.

Детали

Начались 162 сутки российского вторжения в Украину.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

В частях сил специальных операций вооруженных сил республики Беларусь отмечено проведение проверки боевой готовности.

На Северском направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии районы Медведевки Черниговской области и Краснополья, и Мирополья Сумской области.

На Харьковском направлении противник произвел огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Лебяже, Борщева, Дементиевка, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Прудянка, Питомник, Цуповка. Совершил попытку наступления в направлении Байрака – Гусаровка, боевые действия продолжаются.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Богородичного, Дубровного, Мазановки, Карнауховки, Чепиля и Гусаровки. Оккупанты пытались продвинуться в направлении Довгенького – Богородичное. Получили отпор и отошли.

На Краматорском направлении враг совершал обстрелы около 10 населенных пунктов. Нанес авиационный удар неподалеку от Спирного. Вел наступательный бой в направлении Яремовки – Долина, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию в районах 9 населенных пунктов. Нанес авиаудары вблизи Яковлевки, Соледара и Кодемы. Оккупанты пытались улучшить тактическое положение на направлениях Стряповка – Соледарь, Доломитное – Майское, Возрождение – Вершина, Покровское – Бахмут, Васильевка – Яковлевка, Семигорье – Вершина. Во всех указанных направлениях враг успеха не имел и отошел. Ведет наступательные действия в направлении Новолуганского – Кодема, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении противник обстрелял районы Песков, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Вел штурмовые действия в направлениях Лозово – Пески и Веселое – Пески, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из артиллерии и танков возле Железнодорожного, Варваровки, Маринки, Гуляйполя, Новоселки, Гуляйпольского и Темировки. Враг нанес авиаудару недалеко от Новополя. Продолжаются боевые действия в направлении Александровка – Марьинка.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Николаева, Прибугского и еще 25 населенных пунктов. Враг продолжает ведение воздушной разведки БПЛА.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

Российские оккупанты понесут потери, деморализованы и выискивают любую возможность получить легкое ранение. Чтобы попасть назад, на территорию России, прибегают к самоискаливаниям и разнообразным симуляциям плохого здоровья.

Напомним

Россия использует ситуацию на Запорожской АЭС, чтобы сыграть на страхах Запада.

Украинские Национальные Новости

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