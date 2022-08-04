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Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 41,5 тыс. оккупантов и еще 15 вражеских танков

Киев • УНН

 • 99711 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 41,5 тыс. человек, 1789 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.08 ориентировочно составляли:

  • личного состава - около 41 500 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1789 (+15),
  • боевых бронированных машин ‒ 4026 (+4),
  • артиллерийских систем – 946 (+7),
  • РСЗО – 260 (+1),
  • средств ПВО - 118 (+0),
  • самолетов – 223 (+0),
  • вертолетов – 191 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+2),
  • крылатых ракет - 182 (+2),
  • кораблей/катеров - 15 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2960 (+38),
  • специальной техники – 83 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Генштаб информирует, что на Бахмутском направлении оккупанты ведут наступательные действия в направлении Новолуганское – Кодема.

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