Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 41,5 тыс. оккупантов и еще 15 вражеских танков
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 41,5 тыс. человек, 1789 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.08 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 41 500 (+150) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1789 (+15),
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- боевых бронированных машин ‒ 4026 (+4),
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- артиллерийских систем – 946 (+7),
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- РСЗО – 260 (+1),
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- средств ПВО - 118 (+0),
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- самолетов – 223 (+0),
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- вертолетов – 191 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+2),
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- крылатых ракет - 182 (+2),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 2960 (+38),
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- специальной техники – 83 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Генштаб информирует, что на Бахмутском направлении оккупанты ведут наступательные действия в направлении Новолуганское – Кодема.