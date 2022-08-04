Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 41,5 тыс. оккупантов и еще 15 вражеских танков

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.08 ориентировочно составляли:



личного состава - около 41 500 (+150) человек ликвидировано,



танков ‒ 1789 (+15),



боевых бронированных машин ‒ 4026 (+4),



артиллерийских систем – 946 (+7),



РСЗО – 260 (+1),



средств ПВО - 118 (+0),



самолетов – 223 (+0),



вертолетов – 191 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+2),



крылатых ракет - 182 (+2),



кораблей/катеров - 15 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн - 2960 (+38),



специальной техники – 83 (+0).



"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Генштаб информирует, что на Бахмутском направлении оккупанты ведут наступательные действия в направлении Новолуганское – Кодема.