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Харьковское направление: враг пытается прорвать оборону у Гусаровки, боевые действия продолжаются

Харьковское направление: враг пытается прорвать оборону у Гусаровки, боевые действия продолжаются

Киев • УНН

 • 167003 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. На Харьковском направлении враг пытается прорвать оборону наших войск возле Гусаровки, боевые действия продолжаются, передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба.

Детали

По данным Генштаба, на Харьковском направлении враг осуществлял огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Лебяжее, Борщева, Дементиевка, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Пришиб, Циркуны, Мосьпаново, Безруки, Карасевка. Пытается прорвать оборону наших войск возле Гусаровки, боевые действия продолжаются.

Добавим

Кроме того, с целью демонстрации присутствия и сковывания Сил обороны враг задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Медведевка, Николаевка Черниговской области и Краснополье, Мирополье, Михайловка, Большая Рыбица Сумской области. Вел воздушную разведку.

Напомним

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 41,5 тыс. человек, 1789 танков и сотен единиц военной техники.

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