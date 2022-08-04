Харьковское направление: враг пытается прорвать оборону у Гусаровки, боевые действия продолжаются

Детали

По данным Генштаба, на Харьковском направлении враг осуществлял огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Лебяжее, Борщева, Дементиевка, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Пришиб, Циркуны, Мосьпаново, Безруки, Карасевка. Пытается прорвать оборону наших войск возле Гусаровки, боевые действия продолжаются.

Добавим

Кроме того, с целью демонстрации присутствия и сковывания Сил обороны враг задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Медведевка, Николаевка Черниговской области и Краснополье, Мирополье, Михайловка, Большая Рыбица Сумской области. Вел воздушную разведку.

Напомним

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 41,5 тыс. человек, 1789 танков и сотен единиц военной техники.