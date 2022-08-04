Попытки наступления врага в районах Долины и Богородичного завершились крахом и бегством - Генштаб

Детали

На Славянском направлении противник применяет танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Богородичное, Мазановка, Гусаровка, Адамовка, Курулька, Крестище, Сулиговка, Довгенькое и Большая Камышеваха.

Попытки наступления врага в районах Долины и Богородичного благодаря умелым действиям наших военных завершились крахом и бегством, сообщили в Генштабе.

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На Донецком направлении применением танков, ствольной и реактивной артиллерии противник пытается вытеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций. С целью разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БПЛА.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Северска, Николаевки, Стародубовки, Спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григоровки, Серебрянки, Райгородка и Калеников.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры неподалеку от Покровского, Раздолевки, Вершины, Яковлевки, Бахмута, Кодемы и Соледара. Около четырех последних населённых пунктов для ударов задействовал авиацию.

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