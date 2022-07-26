Оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область: повреждена электросеть, произошли пожары
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Российские оккупанты ударили по нескольким общинам Днепропетровской области. В частности, в Великой Костромке повреждены электросети и произошел пожар – загорелась сухая трава на площади 2 га. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, пишет УНН.
Детали
В частности, оккупанты из «Ураганов» ударили по Новосеменовке, что в Апостоловской общине, там повреждена линия электропередач. Жертв, разрушений нет.
Из ствольной артиллерии обстреляли территорию Великой Костромки. Также повреждены электросети и произошел пожар – загорелась сухая трава на площади 2 га.
Прилетело также в пределах населенного пункта Кошевое в Широковской общине. Без разрушений и без пострадавших.
Дополнение
Днем в Широковской общине оккупанты попали из ствольной артиллерии по селу Кошевое. Повреждена линия электропередач.