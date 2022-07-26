Окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено електромережу, сталися пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Російські окупанти вдарили по декількох громадах Дніпропетровської області. Зокрема, у Великій Костромці пошкоджено електромережі і сталася пожежа – зайнялася суха трава на площі 2 га. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, пише УНН.
Деталі
Зокрема, окупанти з «Ураганів» вдарили по Новосеменівці, що в Апостолівській громаді, там пошкоджено лінію електропередач. Жертв, руйнувань немає.
Зі ствольної артилерії обстріляли територію Великої Костромки. Також пошкоджено електромережі і сталася пожежа – зайнялася суха трава на площі 2 га.
Прилетіло також в межах населеного пункту Кошове в Широківській громаді. Без руйнувань і без постраждалих.
Доповнення
Вдень у Широківській громаді окупанти поцілили зі ствольної артилерії по селу Кошове. Пошкоджено лінію електропередач.