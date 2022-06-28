Оккупанты из ствольной артиллерии попали по приграничным территориям Широковской общины в Криворожском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Ночью российские оккупационные войска из ствольной артиллерии попали по приграничным территориям Широковской общины в Криворожском районе. Никто не пострадал, разрушений нет. Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.
Детали
Он также отметил, что уже утром из дальнобойного оружия враг попал по пограничным территориям города Зеленодольск. Пострадавших нет.
“В других районах Днепропетровщины ночь прошла тихо. Российских оккупационных войск на наших территориях нет. Благодарность украинским защитникам, которые хранят наше спокойствие”, — подчеркнул он.
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram призвал не терять бдительность и реагировать на сигналы воздушной тревоги.
“Очень всех прошу не терять бдительности. Пожалуйста, переходите к безопасным местам, когда слышите сигнал тревоги. Обязательно. Враг коварный — целенаправленно стреляет и выпускает ракеты по обычным людям. Берегите себя!”, — отметил он.
Напомним
Российские оккупанты 6 раз ударили по Криворожскому району.