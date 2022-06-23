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Ворожий обстріл Апостолово: поранено двоє людей

Ворожий обстріл Апостолово: поранено двоє людей

Київ • УНН

 • 124015 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Російські окупанти 6 разів вдарили по Криворізькому району. У Апостоловому поранено двоє людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.

 

Цитата

“Ніч знову з обстрілами. Ворог 6 разів ударив по Криворізькому району. Підступно поцілив по житлових кварталах. У Апостоловому поранено двоє людей. Їх ушпиталили. Є руйнування житла. Місто частково без світла та води”, — зазначив він.

Деталі

Резніченко додав, що на вулицях та подвір’ях після обстрілу залишилися касетні боєприпаси. Рятувальники відвели людей у безпечні місця. Зараз працюють піротехніки.

“На цей час вже виявили 16 касетних елементів. Прошу місцевих бути обачними. І ні за яких умов не чіпати підозрілі предмети”, — наголосив голова ОВА.

Нагадаємо

Увечері 22 червня російські загарбники поцілили по місті Апостолове Криворізького району Дніпропетровщини.

Українські Національні Новини

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