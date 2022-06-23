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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Російські окупанти обстріляли Апостолове на Дніпропетровщині

Російські окупанти обстріляли Апостолове на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 111794 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Увечері 22 червня російські загарбники поцілили по місті Апостолове Криворізького району Дніпропетровщини. Про це повідомив міський голова Апостолового Андрій Оса, передає УНН.

Цитата

“Місця прильоту із зрозумілих причин деталізувати не можу”, — зазначив він.

Деталі

Інформація про руйнування та постраждалих з’ясовується.

Оса також звернувся до місцевих жителів з проханням бути обачними і обережними під час пересування зранку. Адже всі місця, де можуть бути розкидані касети та їх елементи, зараз невідомі. Мер закликав не чіпати жодних невідомих металевих предметів та простежити за дітьми.

“У разі виявлення таких предметів телефонувати 101, 102, або на гарячу лінію міської ради 0 (67) 825 60 05”, — повідомив Оса.

Нагадаємо

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