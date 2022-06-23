Російські окупанти обстріляли Апостолове на Дніпропетровщині

Цитата

“Місця прильоту із зрозумілих причин деталізувати не можу”, — зазначив він.

Деталі

Інформація про руйнування та постраждалих з’ясовується.

Оса також звернувся до місцевих жителів з проханням бути обачними і обережними під час пересування зранку. Адже всі місця, де можуть бути розкидані касети та їх елементи, зараз невідомі. Мер закликав не чіпати жодних невідомих металевих предметів та простежити за дітьми.

“У разі виявлення таких предметів телефонувати 101, 102, або на гарячу лінію міської ради 0 (67) 825 60 05”, — повідомив Оса.

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