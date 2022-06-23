Российские оккупанты обстреляли Апостолово на Днепропетровщине
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Вечером 22 июня российские захватчики попали по городу Апостолово Криворожского района Днепропетровщины. Об этом сообщил городской голова Апостолового Андрей Оса, передает УНН.
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“Места прилета по понятным причинам детализировать не могу”, — отметил он.
Детали
Информация о разрушении и пострадавших выясняется.
Оса также обратился к местным жителям с просьбой быть осмотрительными и осторожными во время передвижения утром. Ведь все места, где могут быть разбросаны кассеты и их элементы, сейчас неизвестны. Мэр призвал не трогать никаких неизвестных металлических предметов и проследить за детьми.
“В случае обнаружения таких предметов звонить 101, 102, или на горячую линию городского совета 0 (67) 825 60 05”, — сообщил Оса.
Напомним
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