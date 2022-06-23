Вражеский обстрел Апостолово: ранены два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Русские оккупанты 6 раз ударили по Криворожскому району. В Апостолово ранены два человека. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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“Ночь снова с обстрелами. Враг 6 раз ударил по Криворожскому району. Коварно попал по жилым кварталам. В Апостолово ранены два человека. Их госпитализировали. Есть разрушение жилья. Город частично без света и воды”, — отметил он.
Детали
Резниченко добавил, что на улицах и дворах после обстрела остались кассетные боеприпасы. Спасатели увели людей в безопасные места. В настоящее время работают пиротехники.
“На это время уже обнаружили 16 кассетных элементов. Прошу местных быть осмотрительными. И не при каких условиях не трогать подозрительные предметы”, — подчеркнул председатель ОВА.
Напомним
Вечером 22 июня российские захватчики попали по городу Апостолово Криворожского района Днепропетровской области.