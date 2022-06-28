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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Окупанти зі ствольної артилерії поцілили по прикордонним територіям Широківської громади у Криворізькому районі

Окупанти зі ствольної артилерії поцілили по прикордонним територіям Широківської громади у Криворізькому районі

Київ • УНН

 • 86122 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Вночі російські окупаційні війська зі ствольної артилерії поцілили по прикордонним територіям Широківської громади у Криворізькому районі. Ніхто не постраждав, руйнувань немає. Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає УНН.

Деталі

Він також зазначив, що вже вранці з далекобійної зброї ворог влучив по прикордонним територіям міста Зеленодольськ. Постраждалих немає.

“В інших районах Дніпропетровщини ніч минула тихо. Російських окупаційних військ на наших територіях немає. Подяка українським захисникам, які бережуть наш спокій”, — наголосив він.

Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram закликав не втрачати пильності та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

“Дуже усіх прошу не втрачати пильності. Буль ласка, переходьте до безпечних місць, коли чуєте сигнал тривоги. Обов’язково. Ворог підступний — цілеспрямовано стріляє і випускає ракети по звичайних людях. Бережіть себе!”, — зазначив він.

Нагадаємо 

Російські окупанти 6 разів вдарили по Криворізькому району.

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