Оккупанты зеками решили проверить оборону вблизи Белогоровки, Силы обороны всех уничтожили - Евлаш
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Впервые после длительного перерыва россияне попытались проверить украинскую оборону на Лимано-Купянском направлении. Враг использовал подразделения “шторм-z” вблизи Белогоровки, однако они были уничтожены. Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, передает УНН.
На вопрос какая ситуация на Лимано-Купянском направлении, Евлаш ответил: “Противник продолжает переброску своих резервов именно 25-й армии. Сегодня, например, противник впервые после длительного перерыва попытался проверить нашу оборону, в частности, произошло одно боевое столкновение. Он использовал подразделения „шторм-z“ вблизи Белогоровки. Зеками решил проверить нашу оборону, все они были уничтожены и безуспешно состоялось эта проверка для них”.
Дополнение
21 сентября Евлаш сообщал, что на Лимано-Куп’янском направлении уже около недели не фиксируется никаких боевых столкновений.
8 сентября Евлаш отмечал, что оккупанты продолжают готовить штурмовые подразделения для прорыва обороны на Лимано-Куп’янском направлении.