Окупанти продовжують готувати штурмові підрозділи для прориву оборони на Лимано-Куп'янському напрямку - Євлаш

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«росіяни продовжують готувати свої штурмові підрозділи, аби прорвати нашу оборону на Лимано-Куп'янському напрямку, проте бути готовими варто завжди, оскільки вони постійно намагаються влаштовувати якісь провокації, диверсії», - розповів Євлаш.

За його словами, постійно ведеться дуже інтенсивний обстріл позицій українських захисників. Євлаш зазначив, що зокрема, за минулу добу противник гатив по позиціях оборонців 554 рази з різних артилерійських систем, використовуючи всю наявну номенклатуру зброї - танки, артилерію, штурмову авіацію.

«Відбулося п'ять бойових зіткнень, противник не полишає прорвати нашу оборону в районі Новоєгорівки і також атакує в районі Синьківки. За минулу добу противник 68 разів обстріляв Новоєгорівку та приблизно 25 - Синьківку. Хочу зазначити, що нашим захисникам вдалося знищити 101 окупанта, також два танки Т-72 ворожих, одну гармату Д-20 та ще одну Д-30, три безпілотні літальні апарати», - сказав Євлаш.

Доповнення

Російські окупанти на Лимано-Куп'янському напрямку намагаються прорвати оборону українських захисників у районі Новоєгорівки.