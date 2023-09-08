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Окупанти продовжують готувати штурмові підрозділи для прориву оборони на Лимано-Куп'янському напрямку - Євлаш

Окупанти продовжують готувати штурмові підрозділи для прориву оборони на Лимано-Куп'янському напрямку - Євлаш

Київ • УНН

 • 338766 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Російські окупанти продовжують готувати свої штурмові підрозділи, щоб прорвати українську оборону на Лимано-Куп'янському напрямку. Про це повідомив в ефірі телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, передає кореспондент УНН.

Цитата

«росіяни продовжують готувати свої штурмові підрозділи, аби прорвати нашу оборону на Лимано-Куп'янському напрямку, проте бути готовими варто завжди, оскільки вони постійно намагаються влаштовувати якісь провокації, диверсії», - розповів Євлаш.

За його словами, постійно ведеться дуже інтенсивний обстріл позицій українських захисників. Євлаш зазначив, що зокрема, за минулу добу противник гатив по позиціях оборонців 554 рази з різних артилерійських систем, використовуючи всю наявну номенклатуру зброї - танки, артилерію, штурмову авіацію.

«Відбулося п'ять бойових зіткнень, противник не полишає прорвати нашу оборону в районі Новоєгорівки і також атакує в районі Синьківки. За минулу добу противник 68 разів обстріляв Новоєгорівку та приблизно 25 - Синьківку. Хочу зазначити, що нашим захисникам вдалося знищити 101 окупанта, також два танки Т-72 ворожих, одну гармату Д-20 та ще одну Д-30, три безпілотні літальні апарати», - сказав Євлаш.

Доповнення

Російські окупанти на Лимано-Куп'янському напрямку намагаються прорвати оборону українських захисників у районі Новоєгорівки.

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