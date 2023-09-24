Окупанти зеками вирішили перевірити оборону поблизу Білогорівки, Сили оборони всіх знищили – Євлаш

На запитання яка ситуація на Лимано-Куп’янському напрямку, Євлаш відповів: “Противник продовжує перекидання своїх резервів саме 25-ї армії. Сьогодні, наприклад, противник вперше після тривалої перерви спробував перевірити нашу оборону, зокрема, відбулося одне бойове зіткнення. Він використав підрозділи „шторм-z“ поблизу Білогорівки. Зеками вирішив перевірити нашу оборону, всі вони були знищені й безуспішно відбулося ця перевірка для них”.

Доповнення

21 вересня Євлаш повідомляв, що на Лимано-Куп’янському напрямку вже близько тижня не фіксується жодних бойових зіткнень.

8 вересня Євлаш зазначав, що окупанти продовжують готувати штурмові підрозділи для прориву оборони на Лимано-Куп’янському напрямку.