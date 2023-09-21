На Лимано-Куп'янському напрямку вже близько тижня не фіксується жодних бойових зіткнень - речник

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«Найбільша концентрація противника спостерігається на Лимано-Куп'янському напрямку. Ворог утримує там понад 110 тисяч осіб особового складу. Також утримує там велику силу броньованої техніки, артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню. Проте варто зазначити, що на цьому напрямку вже близько тижня ми не фіксуємо жодних бойових зіткнень. Проте це не означає, що бойові дії там зовсім зникли», - розповів Євлаш.

Він зазначив, що противник і надалі продовжує обстрілювати позиції Збройних сил. За минулу добу на Лимано-Куп'янському напрямку він завдав 552 артилерійські удари і також 17 разів використовував свою авіацію.

«Там зараз йдуть інтенсивні важкі бойові дії, наші захисники тримають фронт, зокрема дуже велику увагу противник зосередив у районі Кремінної, там відбулося 190 обстрілів та 10 разів завдавав противник обстрілів зі своєї авіації», - сказав Євлаш.

Також він розповів, що поблизу Сіверська в районі Білогорівки та Роздолівки противник за минулу добу інтенсивно застосовував свою артилерію, зокрема понад 150 разів завдавав вогонь з важких артилерійських систем та використовував свою авіацію.

Доповнення

8 вересня Євлаш повідомляв, що окупанти продовжують готувати штурмові підрозділи для прориву оборони на Лимано-Куп'янському напрямку.