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На Лимано-Купянском направлении уже около недели не фиксируется никаких боевых столкновений - спикер

Киев • УНН

 • 145539 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. На Лимано-Купянском направлении уже около недели не фиксируется никаких боевых столкновений, однако это не означает, что боевые действия там совсем исчезли. Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, передает УНН.

Цитата

«Наибольшая концентрация противника наблюдается на Лимано-Купянском направлении. Враг удерживает там более 110 тысяч человек личного состава. Также удерживает там большую силу бронированной техники, артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. Однако стоит отметить, что на этом направлении уже около недели мы не фиксируем никаких боевых столкновений. Однако это не означает, что боевые действия там совсем исчезли», - рассказал Евлаш.

Он отметил, что противник и в дальнейшем продолжает обстреливать позиции Вооруженных сил. За минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении он нанес 552 артиллерийских удара и также 17 раз использовал свою авиацию.

«Там сейчас идут интенсивные тяжелые боевые действия, наши защитники держат фронт, в частности очень большое внимание противник сосредоточил в районе Кременной, там произошло 190 обстрелов и 10 раз наносил противник обстрелы со своей авиации», - сказал Евлаш.

Также он рассказал, что вблизи Северска в районе Белогоровки и Раздоловки противник за минувшие сутки интенсивно применял свою артиллерию, в частности более 150 раз наносил огонь из тяжелых артиллерийских систем и использовал свою авиацию.

Дополнение

8 сентября Евлаш сообщал, что оккупанты продолжают готовить штурмовые подразделения для прорыва обороны на Лимано-Купянском направлении.

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