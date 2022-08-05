Оккупанты совершили 60 прилетов по трем общинам Сумщины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах области. Всего за 5 августа оккупанты совершили более 60 прилетов. Об этом информирует УНН.
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Сегодня во время обстрелов Шосткинского района россияне попали в дом мирных жителей. Раненый 52-летний мужчина находится в больнице.
Повреждена также электросеть – 71 домохозяйство района осталось без света. Количество поврежденных домов устанавливается.
В общем за день, враг открывал артиллерийский огонь 5 раз по территориям Середино-Будской, Эсманской, Глуховской общин.
Всего за 5 августа оккупанты совершили более 60 прилетов.
Напомним
ВСУ уничтожили 7 складов с боеприпасами оккупантов и 2 базы на юге и востоке Украины.