Окупанти здійснили 60 прильотів по трьом громадам Сумщини

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Сьогодні під час обстрілів Шосткинського району росіяни влучили у будинок мирних жителів. Поранений 52-річний чоловік, наразі перебуває в лікарні.

Пошкоджена також електромережа - 71 домогосподарство району лишилося без світла. Кількість пошкоджених будинків встановлюється.

Загалом за день, ворог відкривав артилерійський вогонь 5 разів по територіях Середино-Будської, Есманьської, Глухівської громад.

Загалом за 5 серпня окупанти здійснили понад 60 прильотів.

Нагадаємо

ЗСУ знищили 7 складів з боєприпасами окупантів та 2 бази на півдні та сході України.