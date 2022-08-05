Окупанти здійснили 60 прильотів по трьом громадам Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріли області. Загалом за 5 серпня окупанти здійснили понад 60 прильотів. Про це інформує УНН.
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Сьогодні під час обстрілів Шосткинського району росіяни влучили у будинок мирних жителів. Поранений 52-річний чоловік, наразі перебуває в лікарні.
Пошкоджена також електромережа - 71 домогосподарство району лишилося без світла. Кількість пошкоджених будинків встановлюється.
Загалом за день, ворог відкривав артилерійський вогонь 5 разів по територіях Середино-Будської, Есманьської, Глухівської громад.
Загалом за 5 серпня окупанти здійснили понад 60 прильотів.
Нагадаємо
ЗСУ знищили 7 складів з боєприпасами окупантів та 2 бази на півдні та сході України.