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Оккупанты завезли в Северодонецк мобильные котельные, но будут отапливать лишь некоторые дома - глава МВА

Киев • УНН

 • 523493 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Накануне зимы россияне завезли во временно оккупированный Северодонецк Луганской области 1-2 модульные котельные, но отапливать ими будут лишь несколько десятков домов. Об этом рассказал начальник Северодонецкой МВА Александр Стрюк Суспільному Донбасс, пишет УНН.

Оккупанты завезли в Северодонецк мобильные котельные, но будут отапливать лишь некоторые дома - глава МВА

Детали 

Председатель МВА отметил, что к отопительному сезону оккупантов готовы дома, которые постоянно пиарят пропагандисты и показывают по телевидению, чтобы продемонстрировать якобы восстановление и ремонт территорий.

"Это несколько десятков, может двух-трех десятков домов, которые пострадали минимально и вокруг которых оккупанты пытаются нарисовать какую-то картинку, сделать иллюзию нормальной жизни", — отметил Стрюк.

Он сообщил, что оккупанты привезли в город одну или две модульные котельные, которые подключили к отдельному контуру теплоснабжения домов, которые более-менее уцелели, искусственно наполнили водой и пытаются показать готовность к отопительному сезону.

"Ну это такая фикция, я бы назвал это по украинской традиции "потемкинская деревня", - добавил глава МВА.

Доповнення

Российские захватчики провалили подготовку к зиме в захваченных в прошлом году городах Луганщины, ведь в отдельных населенных пунктах есть либо газ, либо свет, либо вода.



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