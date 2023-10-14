Окупанти завезли у Сєвєродонецьк мобільні котельні, але опалюватимуть лише деякі будинки - глава МВА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Напередодні зими росіяни завезли у тимчасово окупований Сєвєродонецьк Луганської області 1-2 модульні котельні, але опалюватимуть ними лише кілька десятків будинків. Про це розповів начальник Сєвєродонецької МВА Олександр Стрюк Суспільному Донбас, пише УНН.
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Голова МВА зауважив, що до опалювального сезону окупантів готові будинки, які постійно піарять пропагандисти та показують по телебаченню, аби продемонструвати нібито відновлення та ремонт територій.
"Це декілька десятків, може двох-трьох десятків будинків, які постраждали мінімально й навколо яких окупанти намагаються намалювати якусь картинку, зробити ілюзію нормального життя", — наголосив Стрюк.
Він повідомив, що окупанти привезли у місто одну чи дві модульні котельні, які під'єднали до окремого контуру теплопостачання будинків, які більш-менш вціліли, штучно наповнили водою й намагаються показати готовність до опалювального сезону.
"Ну це така фікція, я б назвав це за українською традицією "потьомкінська деревня", - додав голова МВА.
Нагадаємо
Російські загарбники провалили підготовку до зими в захоплених торік містах Луганщини, адже в окремих населених пунктах є або газ, або світла, або вода.