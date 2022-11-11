россия нанесла украинским фермам почти 2 млрд грн убытков

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"Около 2 млрд грн – это ущерб от гибели животных и повреждения и разрушения животноводческих ферм. Сейчас подтвержден объем 6 тыс. голов коров, до 100 тыс. поголовья свиней, более 3,5 млн голов птицы потеряно. 206 предприятий разрушены или повреждены", – сказала Елена Дадус.

Детали

Больше всего пострадали Черниговская, Харьковская, Сумская, Киевская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области, где в начале этого года было сосредоточено по всем категориям хозяйств: поголовье крупного рогатого скота – 25,3%, коров – 25,8%, свиней – 31,5%, овец и коз – 28,2%, птицы – 24,9%.

Производство продукции животноводства: мяса – 20%, молока – 28,7%, яиц – 44,8%.

В целом сокращение в отрасли от общего объема по сравнению с прошлым годом составляет 15%.

Напомним

В результате полномасштабного вторжения россии пострадало 3 млн га украинских лесов – это почти треть лесного фонда страны.