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Третина лісового фонду України постраждала внаслідок дій рф

Третина лісового фонду України постраждала внаслідок дій рф

Київ • УНН

 • 275029 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Внаслідок дій росії з початку повномасштабного вторгнення постраждало 3 млн га українських лісів, що майже третина лісового фонду країни. Країна-агресор завдала українському довкіллю збитків на суму понад 1,35 трильйона гривень, пише УНН з посиланням на Рахункову палату в Facebook.

Цитата

"За даними Оперативного штабу з фіксації екозлочинів рф, внаслідок дій країни-терориста довкіллю України вже завдали збитків на суму понад 1,35 трлн грн. Але, як стверджують екологи, навіть ця шалена сума не зображає реальної картини", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що кожного дня через лісові пожежі, від горіння нафтопродуктів і загоряння промислових об’єктів у повітря потрапляють небезпечні речовини. З початку війни кількість таких викидів перевищила 67 млн тонн у порівнянні з 2,2 млн тонн на рік у 2020-му та 2021-му. 

У Рахунковій палаті поінформували, що загалом в Україні постраждало три мільйони гектарів лісів, що складає майже третину лісового фонду. Деякі з них втрачені назавжди.

"росія перетворила наші родючі чорноземи в найбільш забруднені вибухівкою землі у світі. Близько третини території України потребуватиме розмінування, на що знадобиться щонайменше 10 років", - зазначили у відомстві.

Також наголосили, що війна в Україні спричинила низку проблем для довкілля в Європі і в перспективі загрожує ще більшими, адже загарбники замінували дамбу Каховської ГЕС та вдаються до ядерного шантажу на окупованій Запорізькій АЕС.

Нагадаємо

Міндовкілля затвердило Методику визначення шкоди та збитків, заподіяних лісовому фонду внаслідок збройної агресії рф.

Відповідно до методики визначатимуть шкоду, завдану земельним ділянкам лісогосподарського призначення, захисним насадженням лінійного типу, лісовим розсадникам, лісовим культурам та мисливським угіддям.

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