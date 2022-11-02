В Міндовкіллі визначилися, як рахуватимуть збитки завдані війною лісам

Відповідно до методики визначатимуть шкоду, завдану земельним ділянкам лісогосподарського призначення, захисним насадженням лінійного типу, лісовим розсадникам, лісовим культурам та мисливським угіддям.

Деталі

До прикладу, у розмір збитків включатимуть втрати лісових насаджень, а також:

• втрати від пошкодження заготовленої лісопродукції;

• неотримані доходи лісокористувачів;

• втрати мисливських господарств внаслідок знищення або пошкодження вольєрів, інших біотехнічних споруд, мисливських тварин тощо.

• Обраховуватимуть шкоду і за знищення чи пошкодження гнізд, нор, іншого житла тварин, бобрових загат тощо.

Цитата

«Це вже п’ята розроблена міністерством методика визначення шкоди, завданої українському довкіллю від дій агресора. На черзі ще дві - щодо обрахунку збитків надрам та територіям і об’єктам природно-заповідного фонду України. Ми прагнемо, щоб окупант сповна сплатив за своє свавілля. Враховуючи ту кількість злочинів, яку рф щодня вчиняє на нашій землі, відшкодовувати борги перед Українським Народом росіянам доведеться не один десяток років», - заявив Руслан Стрілець.

Нагадаємо

За 8 місяців війни шкода українському довкіллю від дій рф вже перевищила 1,3 трлн гривень, або понад 37,3 млрд євро.

З 24 лютого бойові дії відбувались в лісах на площі майже 3 млн га. Сьогодні під окупацією та бойовими діями знаходиться близько 450 тис. га лісів. Пожежами знищено понад 13 тис. га лісів.

Орієнтовна шкода, завдана лісогосподарським підприємствам, становить 19,4 млрд гривень.