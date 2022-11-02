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В Министерстве окружающей среды определились, как будут считать ущерб нанесенный войной лесам

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Украине посчитают ущерб государственному лесному фонду, а также частным лесопользователям и пользователям охотничьих угодий в результате вооруженной агрессии РФ. Министерство, как сообщает УНН, утвердило Методику определения вреда и ущерба, причиненного лесному фонду в результате вооруженной агрессии РФ.

Согласно методике будут определять вред, причиненный земельным участкам лесохозяйственного назначения, защитным насаждением линейного типа, лесным питомникам, лесным культурам и охотничьим угодьям.

Детали

К примеру, в размер ущерба будут включать потери лесных насаждений, а также:

• потери от повреждения заготовленной лесопродукции;
• неполученные доходы лесопользователей;
• потери охотничьих хозяйств в результате уничтожения или повреждения вольеров, других биотехнических сооружений, охотничьих животных и т.д.
• Будут вычислять вред при уничтожении или повреждении гнезд, нор, другого жилья животных, бобровых заготовок и т.д.

Цитата

«Это уже пятая разработанная министерством методика определения вреда, причиненного украинской окружающей среде от действий агрессора. На очереди еще два - по обсчету ущерба недрам и территориям и объектам природно-заповедного фонда Украины. Мы стремимся, чтобы оккупант полностью заплатил за свой произвол. Учитывая то количество преступлений, которое РФ ежедневно совершает на нашей земле, возмещать долги перед Украинским Народом россиянам придется не один десяток лет", - заявил Руслан Стрелец.

Напомним

За 8 месяцев войны ущерб украинской окружающей среде от действий России уже превысил 1,3 трлн гривен, или более 37,3 млрд евро.

С 24 февраля боевые действия происходили в лесах на площади почти 3 млн га. Сегодня под оккупацией и боевыми действиями находится около 450 тысяч гектаров лесов. Пожары уничтожили более 13 тыс. га лесов.

Ориентировочный ущерб, причиненный лесохозяйственным предприятиям, составляет 19,4 млрд гривен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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