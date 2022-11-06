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Треть лесного фонда Украины пострадала в результате действий рф

Треть лесного фонда Украины пострадала в результате действий рф

Киев • УНН

 • 275028 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В результате действий россии с начала полномасштабного вторжения пострадали 3 млн га украинских лесов, что почти треть лесного фонда страны. Страна-агрессор нанесла украинской окружающей среде ущерб на сумму более 1,35 триллиона гривен, пишет УНН со ссылкой на Счётную палату в Facebook.

Цитата

"По данным Оперативного штаба по фиксации экопреступлений россии, в результате действий страны-террориста окружающей среде Украины уже нанесли ущерб на сумму более 1,35 трлн грн. Но, как утверждают экологи, даже эта сумасшедшая сумма не изображает реальной картины", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что каждый день из-за лесных пожаров, от горения нефтепродуктов и возгорания промышленных объектов в воздух попадают опасные вещества. С начала войны количество таких выбросов превысило 67 млн ​​тонн по сравнению с 2,2 млн тонн в год в 2020-м и 2021-м. 

В Счётной палате проинформировали, что всего в Украине пострадали три миллиона гектаров лесов, что составляет почти треть лесного фонда. Некоторые из них утрачены навсегда.

"россия превратила наши плодородные черноземы в наиболее загрязненные взрывчаткой земли в мире. Около трети территории Украины потребует разминирования, на что понадобится минимум 10 лет", - отметили в ведомстве.

Также подчеркнули, что война в Украине повлекла за собой ряд проблем для окружающей среды в Европе и в перспективе угрожает еще большими, ведь захватчики заминировали дамбу Каховской ГЭС и прибегают к ядерному шантажу на оккупированной Запорожской АЭС.

Напомним

Министерство окружающей среды утвердило Методику определения вреда и ущерба, причиненного лесному фонду в результате вооруженной агрессии рф.

Согласно методике будут определять вред, причиненный земельным участкам лесохозяйственного назначения, защитным насаждением линейного типа, лесным питомникам, лесным культурам и охотничьим угодьям.

Украинские Национальные Новости

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