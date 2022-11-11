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росія завдала українським фермам майже 2 млрд грн збитків

росія завдала українським фермам майже 2 млрд грн збитків

Київ • УНН

 • 340445 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення російські війська завдали українським фермам  майже 2 млрд грн збитків. Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця управління тваринництва та племінної справи департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Олена Дадус, передає УНН.

Цитата

"Близько 2 млрд грн – це збитки від загибелі тварин та пошкодження й руйнування тваринницьких ферм. Наразі підтверджений обсяг 6 тис. голів корів, до 100 тис. поголів’я свиней, понад 3,5 млн голів птиці втрачено. 206 підприємств зруйновані або пошкоджені", – сказала Олена Дадус.

Деталі

Найбільше постраждали Чернігівська, Харківська, Сумська, Київська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Херсонська і Запорізька області, де на початку 2022 року по усіх категоріях господарств було: поголів’я великої рогатої худоби – 25,3%, корів – 25,8%, свиней – 31,5%, овець та кіз – 28,2%, птиці – 24,9%.

Виробництво продукції тваринництва: м’яса – 20%, молока – 28,7%, яєць – 44,8%.

Загалом скорочення в галузі від загального обсягу порівняно з минулим роком становить 15%.

Нагадаємо

Внаслідок повномасштабного вторгнення росії постраждало 3 млн га українських лісів – це майже третина лісового фонду країни.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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