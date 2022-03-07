Оккупанты нанесли удар по морскому порту Ольвия
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Россия получила удар по морскому порту Ольвия в Николаевской области, пострадавших нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.
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"Только что нанесен удар по морскому порту Ольвия. Пострадавших нет. Территория, по которой нанесен удар, принадлежит на правах концессии катарской компании "QTerminals Olvia", - говорится в сообщении.
Детали
С начала полномасштабной фазы войны против Украины Россия также совершила ряд агрессивных действий в отношении судов в акватории Черного моря, в частности иностранных торговых судов.
Дополнение
3 марта эстонское грузовое судно затонуло возле порта Одесса за несколько часов после того, как в другом украинском порту в бангладешское судно попала ракета или бомба.