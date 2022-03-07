Оккупанты нанесли удар по морскому порту Ольвия

Цитата

"Только что нанесен удар по морскому порту Ольвия. Пострадавших нет. Территория, по которой нанесен удар, принадлежит на правах концессии катарской компании "QTerminals Olvia", - говорится в сообщении.

Детали

С начала полномасштабной фазы войны против Украины Россия также совершила ряд агрессивных действий в отношении судов в акватории Черного моря, в частности иностранных торговых судов.

Дополнение

3 марта эстонское грузовое судно затонуло возле порта Одесса за несколько часов после того, как в другом украинском порту в бангладешское судно попала ракета или бомба.



