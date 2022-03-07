Окупанти завдали удару по морському порту Ольвія
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Росія звдала удару по морському порту Ольвія в Миколаївській області, постраждалих немає. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство інфраструктури України.
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"Щойно завдано удару по морському порту Ольвія. Постраждалих немає. Територія, по якій завдано удару, належить на правах концесії катарській компанії "QTerminals Olvia", - йдеться в повідомленні.
Деталі
З початку повномасштабної фази війни проти України, Росія також вчинила низку агресивних дій щодо суден в акваторії Чорного моря, зокрема іноземних торгових суден.
Доповнення
3 березня естонське вантажне судно затонуло біля порту Одеса за кілька годин після того, як в іншому українському порту у бангладешське судно влучила ракета чи бомба.