Оккупанты нанесли удар по городу неподалеку от Николаева: под завалами люди

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"Последствия утреннего обстрела города Снигиревка (Николаевская область). Под завалами находятся люди", - сообщил Геращенко, распространив видео последствий удара.

Снегиревка расположена в около 70 км от Николаева.

Дополнение

Оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции на всех направлениях выдвижения на утро 14 марта не имели. Основные усилия оккупантов были сосредоточены на закреплении и удержании на ранее занятых рубежах.

Вооруженными Силами Украины нанесен сокрушительный удар по тыловой инфраструктуре (полевым базам и складам) врага.

За предыдущие сутки группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотных летательных аппарата противника.