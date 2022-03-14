Оккупанты нанесли удар по городу неподалеку от Николаева: под завалами люди
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Российские оккупанты нанесли удар по городу Снигиревка, что неподалеку от Николаева, под завалами находятся люди. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram, пишет УНН.
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"Последствия утреннего обстрела города Снигиревка (Николаевская область). Под завалами находятся люди", - сообщил Геращенко, распространив видео последствий удара.
Снегиревка расположена в около 70 км от Николаева.
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Оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции на всех направлениях выдвижения на утро 14 марта не имели. Основные усилия оккупантов были сосредоточены на закреплении и удержании на ранее занятых рубежах.
Вооруженными Силами Украины нанесен сокрушительный удар по тыловой инфраструктуре (полевым базам и складам) врага.
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