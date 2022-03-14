Окупанти завдали удару по місту неподалік від Миколаєва: під завалами люди
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Російські окупанти завдали удару по місту Снігурівка, що неподалік від Миколаєва, під завалами перебувають люди. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram, пише УНН.
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"Наслідки ранкового обстрілу міста Снігурівка (Миколаївська область). Під завалами перебувають люди", - повідомив Геращенко, поширивши відео наслідків удару.
Снігурівка розташована у близько 70 км від Миколаєва.
Доповнення
Окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування на ранок 14 березня не мали. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах.
Збройними Силами України завдано нищівних ударів по тиловій інфраструктурі (польових базах і складах) ворога.
За попередню добу угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України було уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотних літальних апарати противника.