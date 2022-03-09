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Оккупанты нанесли удар "Градами" по Калиновке на Киевщине, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 252052 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Российские оккупанты прикрываясь мирным населением нанесли удар "Градами" по Калиновке на Киевщине. Повреждены дома в частном секторе, есть пострадавшие. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, передает УНН.

Цитата

"Сегодня в результате обстрела силами ВСУ колонны российской военной группировки, которая перемещалась из Богдановки в сторону Скибина, врагом потеряно военную технику фактически в полном составе. Враг получил огромные потери личного состава и отступил", - написал Сапожко.

Детали

По его словам, остатки танкового полка заняли позиции в окрестных селах.

"Прикрываясь мирным населением враг нанес коварный удар "Градами" по Калиновке. Повреждены дома в частном секторе. Есть пострадавшие. Враг нарушает все возможные и невозможные моральные принципы и основы человечности. Никогда не простим!"- Сообщил мэр.

Сапожко добавил, что достоверно известно об одной пострадавшей после обстрела Калиновки.

"Женщина доставлена в Броварскую многопрофильную клиническую больницу. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Очень большая кровопотеря", - сообщил он.

Дополнение

8 Марта советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что наше доблестное ПВО сбили очередную крылатую ракету "Калибр" над селом Калиновка Броварского района.

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