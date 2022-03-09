Окупанти завдали удару "Градами" по Калинівці на Київщині, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Російські окупанти прикриваючись мирним населенням завдали удару "Градами" по Калинівці на Київщині. Пошкоджені будинки в приватному секторі, є постраждалі. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, передає УНН.
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"Сьогодні в результаті обстрілу силами ЗСУ колони російського військового угрупування, котра переміщалась з Богданівки в сторону Скибина, ворогом втрачено військову техніку фактично в повному складі. Ворог отримав величезні втрати особового складу та відступив", - написав Сапожко.
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За його словами, залишки танкового полку зайняли позиції в навколишніх селах.
"Прикриваючись мирним населенням ворог наніс підступний удар "Градами" по Калинівці. Пошкоджені будинки в приватному секторі. Є постраждалі. Ворог порушує всі можливі та неможливі моральні принципи та основи людяності. Ніколи не пробачимо!" - повідомив мер.
Сапожко додав, що достовірно відомо про одну постраждалу після обстрілу Калинівки.
"Жінку доставлено до Броварської багатопрофільної клінічної лікарні. Лікарі оцінюють її стан як важкий. Дуже велика крововтрата", - повідомив він.
Доповнення
8 березня радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що наше доблесне ППО збили чергову крилату ракету "Калібр" над селом Калинівка Броварського району.