Утро началось с минометного огня: оккупанты обстреляли Сумскую область

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"Ночь в области прошла тихо: по нашей территории не было обстрелов. Но утро в Шалыгинской общине началось с минометного огня, 10 приходов после семи утра. Жертв и разрушений предварительно нет", - сообщил Живицкий.

Дополнение

3 июля глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий сообщал, что российские оккупационные войска 31 раз обстреляли область.