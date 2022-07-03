Утро началось с минометного огня: оккупанты обстреляли Сумскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Сегодня утром российские оккупанты обстреляли из минометов Шалыгинскую общину Сумской области – зафиксировано 10 "прилетов". Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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"Ночь в области прошла тихо: по нашей территории не было обстрелов. Но утро в Шалыгинской общине началось с минометного огня, 10 приходов после семи утра. Жертв и разрушений предварительно нет", - сообщил Живицкий.
Дополнение
3 июля глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий сообщал, что российские оккупационные войска 31 раз обстреляли область.